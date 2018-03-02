زاخاروفا: احتجاز 22 امرأة ناطقة باللغة الروسية و49 طفلا في أحد سجون بغداد

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة 2 شباط/فبراير، أن 22 امرأة، ناطقة باللغة الروسية، و49 طفلا، يفترض أنهم من مواطني روسيا، محتجزين في أحد سجون بغداد.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin زاخاروفا: العملية في الغوطة الشرقية ضرورية ولا مفر منها

فقد قالت زاخاروفا: "وفقا للمعلومات المتاحة، تحتجز حاليا في أحد سجون بغداد 22 امرأة، ناطقة باللغة الروسية، و49 طفلا، وقد يكونون من مواطني روسيا".

وأشارت إلى أن النساء تحت التحقيق. وأضافت: "حتى نهاية التحقيق، يمنعن من الاتصال بالخارج، بمن في ذلك مع الدبلوماسيين الأجانب. لذلك فإن اتصال موظفي السفارة الروسية في بغداد لا يزال غير ممكن".

وتابعت زاخاروفا أن السفارة الروسية في بغداد تعمل على تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وظروف قدومهم ووجودهم في العراق، بالإضافة إلى أسباب اعتقالهم.

وأوضحت زاخاروفا: "تم إرسال مذكرات دبلوماسية إلى الوزارات والإدارات المعنية في العراق، تحتوي على طلب زيارة السجن من قبل موظفي القسم القنصلي في سفارتنا. وفي حال تبين أن تلك النساء من مواطني روسيا، فسوف يجري العمل على ضمان حقوقهن في الحماية من قبل المحامين المحليين واستئناف الحكم في حال صدور أحكام شديدة. أما ما يتعلق بالأطفال، فقد أشارت السلطات العراقية أنها لا تعارض على عودتهم إلى وطنهم".