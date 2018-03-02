بوتين يعزي نظيره الأذربيجاني بضحايا الحريق في مركز معالجة مدمني المخدرات

أبرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، معزياً بمصرع وإصابة عشرات الأشخاص جراء حريق في مركز معالجة مدمني المخدرات في العاصمة الأذربيجانية باكو.

© Sputnik. Sergey Guneev بوتين يعزي روحاني في ضحايا كارثة الطائرة التي تحطمت وسط إيران

موسكو — سبوتنيك . وجاء في برقية التعزية بحسب بيان للكرملين بهذا الصدد: "إلهام غايداروفيتش المحترم! تقبلوا التعازي العميقة بضحايا حادثة الحريق المأساوية في المركز الجمهوري لمعالجة مدمني المخدرات".

وكانت النيابة العامة ووزارة الطوارئ والداخلية في أذربيجان أعلنت في بيان مشترك، سابقاً اليوم الجمعة، عن مصرع 24 شخصاً جراء حريق اندلع اليوم صباحاً في مركز معالجة مدمني المخدرات في باكو، وأنه تم إنقاذ 34 آخرين، فيما ذكر مجمع الفحص الطبي الشرعي والتشريح التابع لوزارة الصحة الأذربيجانية، من جانبه، مصرع ما لا يقل عن 30 شخصا.