وزيرا الخارجية الروسي والتركي يترأسان اجتماع مجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، سيترأسان اجتماع مجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك، في 14 آذار/مارس في موسكو.

موسكو — سبوتنيك . وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إحاطة إعلامية بهذا الصدد: "في 14 آذار/مارس، سيعقد في موسكو الاجتماع السادس لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك، التي يترأسها وزيرا الخارجية الروسي والتركي".

وأضافت: "الحوار السياسي بين روسيا وتركيا يتميز بديناميات عالية من الاتصالات على أعلى مستوى".

ووفقاً لزاخاروفا، سيناقش الطرفان خلال المباحثات القادمة، العلاقات الثنائية، ومشاريع في قطاع الطاقة، ومشروع التيار التركي. كما من المخطط أن يناقش الطرفان الوضع في سوريا ونتائج مؤتمر سوتشي.