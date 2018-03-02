الصاروخ الروسي المجنح المزود بمحرك نووي يدخل الخدمة في غضون 10 سنوات

أعلن رئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي،، فيكتور بونداريف، اليوم الجمعة، أن الصاروخ المجنح الجديد ذو المحرك النووي، و"منظومة الصواريخ المجنحة المنحدرة" المحتملة، ستدخل الخدمة في القوات الروسية خلال السنوات الـ 10 المقبلة.