ريابكوف: موسكو تدرس كل خيارات الرد على التصرفات الأمريكية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن بلاده تدرس كل خيارات الرد على التصرفات الأمريكية.

موسكو- سبوتنيك وذكر ريابكوف، اليوم الجمعة 2 مارس/ أذار، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية حول عقوبات محتملة على روسيا بشأن سوريا، أن "موسكو أيضا تدرس كل خيارات الرد على التصرفات الأمريكية".

وتابع نائب الوزير، لوكالة "سبوتنيك"، "نحن أيضا لدينا على الطاولة كافة الخيارات للتعامل مع الأعمال غير الصديقة للولايات المتحدة، ويتم دراسة جميع الخيارات".

وأشار نائب الوزير الروسي إلى أن بلاده أخطرت الولايات المتحدة بتأجيل المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي، كما أن الاتفاق على الموعد الجديد يتم لاحقا.