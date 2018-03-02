نائبة الأمين العام للناتو: تصريحات بوتين حول الأسلحة لا تسبب مشكلة ولا تقلق واشنطن

قالت روز غوتمولر، نائبة الأمين العام لحلف "الناتو"، اليوم الجمعة 2 مارس/ آذار، إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة الجديدة لا تسبب مشكلة ولا تقلق واشنطن.

© Sputnik. Alexey Filippov الخارجية الأمريكية تدعو الدول الأجنبية إلى الامتناع عن شراء الأسلحة الروسية

أثينا- سبوتنيك وأضافت روز غوتمولر "من غير الصحيح الحديث عن إمكانية اعتراض الصواريخ الروسية بالدرع الصاروخي الأمريكي".

وتابعت "لقد سمعنا أخبارا مثيرة من موسكو، بيانات جديدة حول الأسلحة النووية. أود أن أقول أولا إنها لا تشكل مشكلة ولا تقلق واشنطن".

كما أشارت إلى أنه "من غير الصحيح القول بأن الأسلحة الدفاعية الأمريكية يمكن أن تعترض الأسلحة الروسية الجديدة"، موضحة أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي تم إنشاؤه ليس لمواجهة منظومة الصواريخ الروسية".

ولفتت إلى أن أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400" غير متكاملة مع منظومات الدفاع الجوي للناتو، مشيرة إلى أنه يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار عند إقدام دول في الحلف على شراء هذه المنظومات من روسيا.