نائبة الأمين العام للناتو: تصريحات بوتين حول الأسلحة لا تسبب مشكلة ولا تقلق واشنطن

وتابعت "لقد سمعنا أخبارا مثيرة من موسكو، بيانات جديدة حول الأسلحة النووية. أود أن أقول أولا إنها لا تشكل مشكلة ولا تقلق واشنطن".
كما أشارت إلى أنه "من غير الصحيح القول بأن الأسلحة الدفاعية الأمريكية يمكن أن تعترض الأسلحة الروسية الجديدة"، موضحة أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي تم إنشاؤه ليس لمواجهة منظومة الصواريخ الروسية".
ولفتت إلى أن أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400" غير متكاملة مع منظومات الدفاع الجوي للناتو، مشيرة إلى أنه يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار عند إقدام دول في الحلف على شراء هذه المنظومات من روسيا.
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