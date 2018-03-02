بعض نماذج منظومة "سارمات" الصاروخية تدخل الخدمة في أقرب وقت

أعلن رئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم الجمعة، أن بعض نماذج الصاروخ البالستي العابر للقارات "سارمات"، ستدخل الخدمة في أقرب وقت.

موسكو — سبوتنيك. وقال بونداريف لوكالة "سبوتنيك": "من المبكر بالطبع الحديث عن الإنتاج التسلسلي لـ"سارمات" في العامي القادمين. لكن بعض النماذج ستدخل الخدمة في أقرب وقت. نظرا لأن تزويد القوات الصاروخية الاستراتيجية بها مخطط له في برنامج التسليح الحكومي 2018-2027".

© Sputnik. Grigoriy Sisoev بوتين يعرض أسلحة جديدة لا مثيل لها في العالم (فيديو)

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار، أمس الخميس، عن تجهيز القوات المسلحة الروسية بالأسلحة الحديثة ازداد 3.7 مرات. إذ تم اعتماد أكثر من 300 نموذج جديد من المعدات العسكرية، بينها 80 صاروخا بالستيا جديدا و102 صاروخ بالستي للغواصات و3 غواصات استراتيجية من مشروع "بوري".

وأعلن بوتين خلال رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية عن بدء المرحلة النشطة لاختبارات منظومة الصواريخ الجديدة العابرة للقارات "سارمات"، قائلا: "بدأنا بتطوير جيل جديد من الصواريخ. وقد باشرت وزارة الدفاع، في الوقت الحالي، بالاشتراك مع الشركات العاملة في مجال صناعة الصواريخ والفضاء، بالمرحلة النشطة من اختبارات منظومة الصواريخ الجديدة، المجهزة بصاروخ ثقيل عابر للقارات، وأطلق عليه اسم "سارمات".