تسجيل
05:15 03 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    مساعدات روسية

    الجيش الروسي يسلم 3 أطنان من المساعدات إلى مناطق سوريا منها عفرين

    © Sputnik. Nour Molhem
    روسيا
    انسخ الرابط
    1 0 0

    أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء يوري يفتوشينكو، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الروسي سلمت نحو 3 أطنان من المنتجات إلى محافظات درعا وحلب ودير الزور السورية، بالإضافة إلى مياه الشرب.

    بلدة جنديرس في عفرين شمال سوريا - عملية غصن الزيتون التركية
    © Sputnik. Mikhail Alaeddin
    الصليب الأحمر: قافلة مساعدات تتجه إلى عفرين للمرة الأولى هذا العام
    حميميم — سبوتنيك. وقال يفتوشينكو: "على الرغم من تفاقم الوضع في بعض المناطق في البلاد، يواصل مركز المصالحة الروسية العمل على تطبيع الحالة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا. وفي المراكز السكنية بمحافظات درعا وحلب ودير الزور، تم تسليم نحو 3 أطنان من المواد الغذائية، بالإضافة إلى مياه الشرب".

    وقدم الأطباء الروس في سوريا مساعدات طبية خلال اليوم لـ 214 شخصا.

    وأضاف يفتوشينكو:"وكجزء من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي وخطة المساعدة الإنسانية لشعب سوريا، تم تأمين دخول قافلة المساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى مدينة عفرين في محافظة حلب. وتم توصيل 159 طنا من الغذاء والدواء للمحتاجين".

    هذا وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، عن هدنة إنسانية يومية من الساعة 9 صباحا وحتى 14 ظهرا في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا، اعتبارا من يوم 27 شباط/فبراير، وذلك بتكليف من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. كما أعلن أن ممرا إنسانيا سيفتح في الغوطة الشرقية لخروج المدنيين.

    وتقع نقطة العبور "مخيم الوافدين" ونقطة الاستقبال في الدوير، بالإضافة إلى المركز الطبي ومركز توزيع الأغذية هناك، تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسي، وهي جاهزة لاستقبال المدنيين، بما فيهم الجرحى والمرضى، مؤكداً أن انسحاب المدنيين من الغوطة الشرقية لم يتحقق بعد.

    وقامت السلطات السورية، بدعم من مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بتهيئة الظروف في مخيم الوافدين، لاستقبال المدنيين من خلال الممر الإنساني الوحيد الذي يربط بين دمشق والغوطة الشرقية.

    ويتم توفير الخروج الآمن من الممر الإنساني من قبل الشرطة العسكرية الروسية وجيش الجمهورية العربية السورية. وفي بلدة الدوير بالقرب من الممر الإنساني، جرى إنشاء مركز طبي متنقل لتقديم المساعدة للمرضى، كما تم إعداد حافلات لنقل المدنيين إلى أماكن إقامة مؤقتة.

    ووفقاً للمركز الروسي للمصالحة، يطالب بعض المدنيين بإطلاق سراحهم من الغوطة الشرقية مقابل المال، لكن المسلحين حتى هذا يرفضونه. ويقوم أفراد الجماعات المسلحة غير الشرعية بالاستيلاء على السيارات الشخصية للسكان واستخدامها لأغراضهم الخاصة. ويحظرون عليهم استخدام أجهزة الراديو والتلفزيونات والهواتف الخلوية.

    انظر أيضا:

    بالفيديو... روسيا تدفع بمزيد من المساعدات الطبية لأطفال سوريا
    روسيا تكشف عن حجم المساعدات التي قدمتها لـ22 دولة في ثلاث سنوات
    محافظة درعا السورية تستقبل 2.1 طن من المساعدات الروسية
    مركز المصالحة الروسي: ارتفاع بنسبة 50% في قوافل المساعدات الأممية إلى مناطق خفض التصعيد
    الدفاع الروسية: المسلحون يعطلون تقديم المساعدات الإنسانية في حمص
    بالفيديو... المساعدات الروسية تجول داخل الأحياء السورية
    الكلمات الدلالية:
    روسيا تقدم مساعدات إنسانية إلى سوريا, مركز المصالحة الروسي, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في مهرجان الألوان هولي في الهند، 1 مارس/ أذار 2018
    من عودة الرواد من الفضاء، والذهب الأولمبي لروسيا، إلى خطاب بوتين الباليستي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك