فومين: أمريكا تخطط لنشر 400 صاروخ قرب الحدود الروسية

© Sputnik. Aleksei Kudenko لافروف: الغرب انتهك الاتفاقات بشأن تمدد الناتو

موسكو — سبوتنيك . وقال فومين على أثير قناة "روسيا 24": "يجري حاليا عمل كبير لتطويق روسيا بطوق من منظومات الدفاع الصاروخي، لقد تم إنشاء مناطق الدفاع الصاروخي على أراضي الولايات المتحدة، في كاليفورنيا وآلاسكا، ومن ثم تم إنشاء منظومات في رومانيا ودول البلطيق، وقريبا سيتم إنشاء منطقة نظام درع صاروخي في بولندا، كما ستنضم لهذا الطوق مناطق الدفاع الصاروخي في كوريا واليابان، وبشكل إجمالي سيتم نشر حوالي 400 صاروخ اعتراضي، وهذا يقوض بشكل ملموس القدرات النووية الروسية".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن سابقا أن الغرب أطلق الوعود أن الناتو لن يمتد شرقا "بوصة واحدة"، لكنه بعد ذلك تصرف بطريقة غير نبيلة وانتهك الاتفاقات، التي تم التوصل إليها بعد الحرب الباردة.

وقال لافروف لوكالة "بيتا" الصربية: "بدلا من الاستفادة من الفرصة التاريخية الفريدة لوضع هيكل أوروبي حقيقي للأمن والتعاون، اختار الغرب توسع الناتو على الرغم من جميع الوعود التي قطعها قادة الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية عام 1990 بأن الحلف لن يتقدم بمقدار بوصة واحدة نحو الشرق".

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقات لم يتم تسجيلها "في معاهدات ووثائق قانونية، وكان يتوجب فعل ذلك".