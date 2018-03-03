بوتين: في حال فزنا بالانتخابات فإن العشر سنوات القادمة ستشهد انتصارات مشرفة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه في حال فاز بالانتخابات الرئاسية في البلاد، فإن العشر سنوات القادمة ستمضى تحت راية انتصارات مشرفة.

موسكو — سبوتنيك . وقال بوتين أمام تجمع لمؤيديه في موسكو: " "نحن نريد أن نجعل بلدنا مشرقاً، ونطمح في المستقبل، لأن أجدادنا عاشوا هنا، ونحن نعيش، ويعيش أطفالنا وسيعيش أطفال أحفادنا، ونحن سنبذل قصارى جهدنا لجعلهم سعداء، ولن يقوم أحد بهذا العمل غيرنا، وفي حال قمنا بذلك، ففي السنوات الـ10 المقبلة، القرن الـ21 بأكمله سيمضى تحت "راية الانتصارات الرائعة"، وسنقوم بذلك".

ومن جهة ثانية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في مقابلة مع شبكة "NBC" التلفزيونية، أن روسيا تطالب السلطات القضائية الأمريكية، التي تتهم مجموعة من المواطنين الروس بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، بتقديم وثائق رسمية.

وقال بوتين: "يجب أولا، أن ألقي نظرة، على ما فعلوه، أعطونا المواد، أعطونا المعلومات. مع كل الاحترام الواجب لكم شخصيا، مع كل الاحترام الواجب للكونغرس، يجب أن يكون لديكم أشخاص يحملون شهادات في الحقوق، 100 بالمئة ينبغي أن يكون".