مجلس الدوما يواصل العمل بشأن دعوة مراقبين أجانب للانتخابات الرئاسية الروسية

صرح رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، اليوم السبت، أن المجلس يواصل العمل بشأن دعوة مراقبين أجانب لمراقبة الانتخابات الرئاسية في البلاد.

موسكو — سبوتنيك. وقال سلوتسكي للصحفيين: "يواصل مجلس الدوما العمل بشأن دعوة مراقبين أجانب لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية، أعتقد أن عددهم سيكون أكبر من الرقم الذي أعلن عنه سابقاً، سيتم الإعلان عن البيانات لاحقاً".

هذا وصرح رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أواخر الشهر الماضي، أن المجلس أرسل دعوات إلى قرابة 250 ممثلا من 74 دولة لمراقبة الانتخابات الرئاسية في روسيا.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/مارس عام 2018. ويتنافس على هذا المنصب ثمانية أشخاص: سيرغي بابورين (الاتحاد الوطني الروسي) وبافل غرودينين (الحزب الشيوعي الروسي)، وفلاديمير جيرينوفسكي (عن الحزب الليبرالي الروسي) وفلاديمير بوتين (مستقل) وكسينيا سوبتشاك (المبادرة المدنية) ومكسيم سورايكين ("شيوعيو روسيا")، بوريس تيتوف (حزب النمو)، غريغوري يافلينسكي (يابلوكو). وبهذا الترتيب الأبجدي، يتم وضع أسمائهم على ورقة الاقتراع.