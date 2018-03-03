مصدر عسكري روسي: لا يوجد مضاد لمنظومة "كينجال" الروسية

أعلن مصدر عسكري، اليوم السبت، أن خطط الولايات المتحدة بنشر 400 صاروخ اعتراضي، لا يمثل أي أهمية عسكرية.

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر: " أكثر من 400 صاروخ تخطط الولايات المتحدة نشرهم ضمن نظام الدرع الصاروخي، الآن بعد إعلان روسيا (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) بشأن الأسلحة المتقدمة، لا يمثل هذا العمل الآن أي قيمة عسكرية". مؤكداً أنه لا يوجد أي نظام صاروخي يمكنة التغلب على منظومة "كينجال" الروسية.

وأشار المصدر إلى أن موسكو تدعو واشنطن إلى طاولة المفاوضات لبحث قضايا الأمن.

وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أمس أن الولايات المتحدة تخطط لنشر 400 صاروخ اعتراضي قرب الحدود الروسية.

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية يوم أمس، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخية والدفاع الجوي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، أشرف شخصيا على تطوير نموذج السلاح الذي تحدث عنه اليوم خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية الروسية.

وأكد بوتين أن نظام الدفاع الجوي "كينجال" (خنجر) الذي تفوق سرعته سرعة الصوت عبر بنجاح مرحلة الاختبارات وبدأ في 1 كانون الأول/ديسمبر الماضي بتنفيذ مهمة قتالية لتجريبية على الأرض في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية.