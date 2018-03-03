تسجيل
21:40 03 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    المقاتلة الروسية سو-33 التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية خلال اقلاعها من على طراد أميرال كوزنيتسوف، المحازي لسواحل سوريا في البحر المتوسط

    الإستراتيجية الروسية الدولية بين لهجة القوة ونهج الشراكة

    Ministry of defence of the Russian Federation
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 40

    من المسلم به اليوم أن روسيا الاتحادية تملك من المقومات العسكرية والسياسية والاقتصادية ما يبوئها موقعاً عالمياً قطبياً منافساً بجدارة، دون الحاجة لإذن من أحد.

    الرئيس فلاديمير بوتين يوجه رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية في قاعة مانيج، موسكو في 1 مارس/ آذار 2018
    © Sputnik. Mikhael Klimentiev
    بوتين: سنستخدم أسلحتنا النووية في الحالات التالية...
    اعتبر الكاتب مهران غطروف في مقال نشره موقع "كاتيخون" أن موضوع القوة الروسية ليس مختصراً فقط بالقوة، فهي شيء متوافر ومقدور عليه، وهذا ما تم إثباته كثيراً خلال عدة نقاط صدام مثل جورجيا وأوكرانيا وصولا إلى الحربِ السورية الدائرة، والتي تكاد أن تكون نواةَ حرب عالمية ثالثة بالطريقة التقليدية، حيث تجاوزت درجة الحرارة فيها درجة الحرب الباردة في مواقع كثيرة.

    وأضاف الكاتب: "فالعقل الروسي، ونهج دبلوماسية القوي الذي قدّم في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير، راكم خلال العقودِ الثلاثة الماضية الكثير من الجمر تحت سطح الثلوج "السيبيرية"، وما الفيديو التوضيحي الذي رافق كلمة الرئيس "بوتين" خلال كشفه عن مجموعة من الأسلحة الحديثة ذات القدرات الفائقة، والتي تنوعت ما بين أسلحة بحرية وصواريخ وأسلحة ليزر، من بينها صاروخ يمكنه أن يصل إلى أي مكان في هذا العالم، وما إشارته إلى أن الدرعَ الصاروخية الأمريكية في أوروبا وآسيا لا يمكنها إيقاف هذا الصاروخ الجديد، إلا بعض وهج هذا الجمر، فهم وكما قال الرئيس بوتين: "لم ينجحوا في كبح جماح روسيا."

    وتابع الكاتب، "وبالوقوف على خلفية هذا الإعلان النووي قولا وفعلا، علينا العودة لما ورد في وثيقة العقيدة النووية الأمريكية الجديدة لهذا العام، والتي أعلن عنها بتاريخ الثاني من فبراير/ شباط الفائت. حيث تضمنت السعي لتحديث "الثالوث النووي" للولايات المتحدة، والذي يتضمن الطيران الاستراتيجي والصواريخ الباليسيتية العابرة للقارات والغواصات الحاملة للرؤوس النووية. إضافة لذلك خطة البنتاغون لتقليص قوة القنابل النووية مع زيادة مداها، من خلال تزويد الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات من طراز "Trident" المثبتة على الغواصات النووية بالرؤوس النووية الجديدة، ما سيتيح تحويل تلك الصواريخ إلى سلاح نووي تكتيكي، في واقع الأمر".

    ولفت الكاتب إلى أن "بعض الخبراء وصفوا هذه العقيدة النووية الأمريكية الجديدة بإستراتيجية "حرب نووية محدودة"، تعتمد على توجيه ضربة نووية على نطاق ضيق، من دون إلحاق "ضرر مدمر" في الولايات المتحدة الأمريكية بالذات"، أما الرئيس بوتين وصف هذه العقيدة النووية الأميركية الجديدة بالمقلقة، وقال إن منظمة حلف شمال الأطلسي تبني دفاعات على الحدود الروسية ولكنّ "الصناعات الروسية ستجعل من تلك الدفاعات دفاعات غير فعالة".

    وأشار إلى أن "الغريب في الأمر أن هذه العقيدة الأمريكية ادعت أن روسيا بشكل خاص، ترفض جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تحقيق جولة جديدة من تقليص حجم الترسانات النووية لكل من واشنطن وموسكو، عبر التفاوض وتخفيض القدرات النووية غير الإستراتيجية، وهنا يتبادر للذهن مباشرة سؤال عن المغذى من هذه العقيدة النووية الأمريكية الجديدة إذا!، وهل هي عقيدة نووية ستعمل على تثبيت "قطع الحلوى" على رؤوس الصواريخ الباليستية، وتعمل على إرسالها إلى أطفال كل من ليبيا و العراق واليمن وفلسطين وسورية وغيرهم!

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    © Sputnik. Sergey Guneev
    بوتين: اختبارات الأسلحة الجديدة نجحت وبعضها جاهز للاستخدام
    وأضاف  أن الرئيس الروسي حذر من مغبة مهاجمة حلفاء روسيا، مؤكداً أن بلاده ستعتبر أي هجوم بالسلاح النووي على أحد حلفائها هجوما عليها، وأنها سترد فورا على هذا الهجوم، مضيفا أن "روسيا لا تنوي مهاجمة أي دولة أخرى".

    واعتبر الكاتب أنه مع كل ما تضمنه الخطاب من عرض وتوصيف لحالة القوة والجهوزية الدفاعية الردعية، إلا أن بوتين وجه دعوة للشراكة مع الشركاء الغربيين في أمور أهمها الثروات والطاقة، بقوله: 

    "إنه بالرغم من اختلاف مواقفنا مع الولايات المتحدة والأوروبيين نبقى شركاء على كل حال، لأن علينا أن نرد على التحديات الأصعب معا، وتوفير الأمن العام وبناء عالم المستقبل الذي يزداد ترابطا أكثر فأكثر."

    مشيرا إلى أن هذا دليل على أن نيةَ روسيا لم تكن يوما عدائية أو مبيتة ضد أحد، ولكنها نية معقودة على التصدي لكل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمر النووية الجديدة.

    وتساءل الكاتب "هل يمكن للغرب أن يخرج من تحت عباءة التبعية العمياء للأمريكي، وينجز علاقاته القادمة مع روسيا على أساس الواقع الحاصل جراء فرض قواعد اشتباك عالمية جديدة؟" 

    وتابع "أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها قواعد بلغت الذروة النووية في الرسائل المتبادلة بين أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، خاصة وأن الرئيس الروسي وجه عدة رسائل في هذا الصدد، معربا عن اهتمام موسكو بالتعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا، ومشيرا إلى ضرورة الشراكة معهم رغم اختلاف السياسات فيما بينهما، بقوله: "نحن مهتمون بالتعاون الطبيعي البناء مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونعول على أن يتغلب العقل الراجح".

    انظر أيضا:

    حلفاء الولايات المتحدة يطلبون تحسين العلاقات مع روسيا
    حلفاء روسيا...كم عددهم
    من هم حلفاء روسيا الحقيقيون
    كشف سر "خنجر" بوتين
    الخارجية الأمريكية تعلق على الأسلحة المتطورة التي كشف عنها بوتين
    بوتين: لن يستطيع أحد كبح جماحنا
    الكلمات الدلالية:
    خطاب فلاديمير بوتين, الإستراتيجيا الروسية, الحكومة الروسية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في مهرجان الألوان هولي في الهند، 1 مارس/ أذار 2018
    من عودة الرواد من الفضاء، والذهب الأولمبي لروسيا، إلى خطاب بوتين الباليستي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك