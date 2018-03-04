الدفاع الروسية: المسلحون أعلنوا حظر التجول في الغوطة الشرقية خلال فترة الهدنة

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الأحد، 4 مارس/آذار، أن المسلحين فرضوا حظر التجول في الغوطة الشرقية، خلال فترة الهدنة الإنسانية.

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري يستعيد عدد من النقاط الهامة في الغوطة الشرقية

الغوطة الشرقية- سبوتنيك . وقال المتحدث باسم مركز المصالحة، اللواء فلاديمير زولوتوخين: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا، فرض أفراد الجماعات المسلحة غير المشروعة في الغوطة الشرقية ، حظرا للتجول على السكان المحليين أثناء فترات الهدنة الإنسانية. ويتعرض المدنيون الذين ينتهكون القواعد التي يضعها المسلحون لعقوبات علنية".

وأضاف زولوتوخين، أنه "خلال 5 أيام من الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية لم يخرج سوى طفلين من المناطق المحاصرة"، مؤكدا أن المسلحين منعوا أيضاً أي تجمع للمدنيين.

وكان مركز المصالحة الروسي، أكد أمس السبت، أن المسلحين في الغوطة الشرقية يفتشون منازل المدنيين، ويصادرون منهم أطعمتهم والبطاقات التي تسمح لهم الخروج من المدينة.