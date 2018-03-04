بوتين يشارك في اجتماع لجهاز الأمن الفيدرالي في الخامس من مارس

أعلن المكتب الصحافي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في اجتماع لجهاز الأمن الفيدرالي يوم غد، الاثنين، 5 أذار/مارس.

© Sputnik. Михаил Климентьев بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في الغوطة الشرقية

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان: "في يوم الخامس من آذار/مارس، سيشارك الرئيس الروسي في اجتماع لأعضاء جهاز الأمن الفدرالي، والذي من خلاله سيتم عرض النتائج الرئيسية لأنشطة هيئات جهاز الأمن الفدرالي في العام الماضي وتحديد الأولويات لعام 2018".

وسيزور بوتين في نفس اليوم مؤتمر عمال النقل الروسي، وهو الحدث الرئيسي للصناعة الذي يعقد كل خمس سنوات. وسوف يلقى رئيس الدولة كلمة أمام الجلسة العامة للمؤتمر التي جمعت أكثر من 700 خبير نقل في موسكو وسوف يشهد أيضا معرضا لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية التي من المقرر تنفيذها حتى عام 2022.