بوتين: روسيا لن تسلم مواطنيها المتهمين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تسلم مواطنيها المتهمين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، ودعا السلطات الأمريكية لتقديم الأدلة الخاصة بالمواطنين الروس المشتبه بتدخلهم في الانتخابات بأمريكا.

© RIA Novosti. Ilia Pytalev السفارة الأمريكية في موسكو ترفض اتهامات روسيا بالتدخل في الانتخابات

موسكو- سبوتنيك . وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى مقابلة مع شبكة "إن بي سي" إن المواطنين الروس المتهمين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لا يمثلوا الحكومة الروسية، وتدعو موسكو الولايات المتحدة إلى تقديم دلال ذات صلة.

وتسمع اتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية بشكل دوري في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، ولكن لم يتم تقديم أي أدلة على حدوث مثل هذا التدخل.

وقد دحضت روسيا مرارا هذه التهم، ووصفها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنها "لا أساس لها على الاطلاق". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنه لا توجد حقائق تؤكد التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية فى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، بوقت سابق، أن الخارجية الأمريكية قد تنظر في إمكانية فرض عقوبات ضد 13 مواطنا روسيا مدرجين في ما يسمى بـ "قائمة مولر" بتهمة "التدخل في انتخابات عام 2016".

وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ"تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016. كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر.