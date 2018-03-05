روسيا: مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة معزول عن الوضع على الأرض

قال كبير مستشاري المندوب الروسي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أليكسي غولتيايف، إن موسكو ترى أن مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الغوطة الشرقية، "معزول عن الوضع على الأرض".