بوتين يدعو لتطوير إمكانيات بنك المعلومات الدولي لمكافحة الإرهاب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تطوير الأسلحة الجديدة في روسيا جرى لسنوات عديدة وفي ظروف صعبة.

© Sputnik. Grigory Sysov بوتين: في حال فزنا بالانتخابات فإن العشر سنوات القادمة ستشهد انتصارات مشرفة

موسكو — سبوتنيك . وخلال اجتماعه بهيئة قيادة جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الإثنين، قال بوتين: "يوم 1 مارس خلال رسالة بوتين للجمعية الفدرالية جرى الحديث عن تقنيات وأسلحة جديدة طورت لحماية روسيا، وحماية التكافؤ الاستراتيجي، وذلك يعني كذلك حماية الأمن الدولي".

وأوضح أن "العمل على تطوير التقنيات الحديثة جرى لسنوات عديدة وشارك فيها ألاف الأشخاص، ومئات الفرق التصميمية والعملية والمؤسسات الصناعية الروسية.. وهذا العمل يجري في ظروف صعبة".

وأشار الرئيس الروسي خلال الاجتماع إلى أنه في السنوات الأخيرة، تم تسجيل ارتفاع نشاط أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وأنه على جهاز الأمن الروسي أن يعمل بشكل متماسك وفعال. وفي هذا الجانب أعلن الرئيس بوتين اعتراض نشاط 72 موظفا وحوالي 400 عميل للأجهزة الأجنبية خلال العام الماضي.

وفي مسألة الحرب على الإرهاب، قال بوتين خلال الاجتماع: "يجب محاربة الإرهاب بشكل فعال واستخدام تكتيك الهجوم… ولمحاربة الإرهاب يجب تطوير إمكانية قاعدة بيانات دولية لمواجهة الإرهاب".

ودعا الرئيس الروسي خلال الاجتماع، اليوم الاثنين، إلى تطوير إمكانيات بنك المعلومات الدولي لمكافحة الإرهاب.

وقال بوتين:

"يجب الحصول على معلومات تحذيرية سريعة، والقضاء على القنوات التمويلية والمعلوماتية وغيرها من القنوات التي تستخدمها الجماعات الإرهابية، والتي تحمل طابعا دوليا عابرا للحدود".

وأضاف: "وفي هذا الصدد، من المهم تعميق التعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، بما في ذلك مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون. ويجب أيضا تطوير إمكانيات بنك المعلومات الدولي لمكافحة الإرهاب، والذي يساعد على التحقق من الأشخاص المتعاونين مع الهياكل الإرهابية".

كما أكد الرئيس بوتين أنه يجب حماية روسيا من الراديكالية المدمرة.