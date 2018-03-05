بوتين يصف كيف تم تطوير الأسلحة الروسية الجديدة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بأن تطوير روسيا لأسلحتها الجديدة قد مر بظروف صعبة جدا وتم ذلك منذ سنوات عديدة.

Public relations center of Federal Security Service بوتين يؤكد انخفاض عدد الجرائم الإرهابية في روسيا

سبوتنيك . وقال بوتين في الأول من مارس/ آذار كانت الرسالة تتعلق بالتكنولوجيا الجديدة ونظم الأسلحة المصممة لحماية روسيا وضمان التكافؤ الاستراتيجي ومن ثم حفظ الأمن الدولي.

وشارك في هذا العمل الآلاف من الروس وفرق التصميم والبحث بالإضافة للمؤسسات الصناعية والتكنلوجية الحديثة.

وتوجه بوتين بالشكر للشركات والجهات التي ساهمت بتمويل هذه المشاريع.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عرض عددا من أحدث الأسلحة الروسية خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية الفيدرالية، من ضمنها منظومة صواريخ "سارمات" المتطورة

وصواريخ مجنحة بالإضافة لأسلحة ليزر وغواصة مسيرة، ومنظومة "كينجال" (خنجر) الصاروخية.