الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تتحدث عن موعد زيارة البطريرك كيريل المقبلة إلى سوريا

أفاد نائب رئيس قسم العلاقات الكنيسية الخارجية في بطريركية موسكو، الأب نيكولاي بالاشوف، أن بطريرك موسكو وعموم روسيا، البطريرك كيريل، سيزور سوريا في الفترة ما بعد الحرب عندما تتوفر هناك الظروف المؤاتية لذلك.

موسكو — سبوتنيك . وقال بالاشوف، في مؤتمر صحفي عقد في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا": "الزيارة ستتم بطبيعة الحال. وذلك بعد أن نتفق عليها مع بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق الأرثوذكسية وعندما نتلقى الدعوات المطلوبة وعندما يكون المسؤولين عن الأمن في البلاد واثقين من أن الوقت قد حان بالفعل للقيام بهذه الزيارة".

يذكر أنه سبق وقام البطريرك كيريل بزيارة إلى سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011 في بداية الأزمة في سوريا، والتقى رئيس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر يازجي، والرئيس السوري بشار الأسد.

يشار إلى أن الأحداث والتطورات المختلفة في سوريا تبحث في ساحتي أستانا وجنيف. كما أصبح مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي جرى في سوتشي يوم 30 كانون الثاني/ يناير هذا العام بمثابة أول محاولة ناجحة منذ اندلاع هذا النزاع لجمع طائفة واسعة من المشاركين لمناقشة تسوية الأزمة على ساحة واحدة.