لافروف: أدلة على أن الغرب يحاول الحفاظ على جبهة النصرة في سوريا لتغيير "النظام"

وأشار الوزير لافروف إلى أن الغرب يتجاهل بنود قرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف الاتفاق على هدنة إنسانية.
لافتا إلى أنه لدى روسيا التزامات شرعية للاستمرار في محاربة الإرهاب في سوريا.
وأضاف الوزير الروسي: هناك أدلة متزايدة على أن عددا من البلدان، بما فيها الولايات المتحدة، تحاول تقسيم سوريا.
وقال لافروف في المؤتمر الصحفي: "هناك معلومات أكثر، نحصل عليها من مصادر مختلفة جدا، أن هذه المجموعة الضيقة، التي شكلها الأمريكيون حول القضايا السورية، ضيقة، غير شاملة، تحمل هدف تدمير الدولة السورية".
وأكد الوزير أن روسيا لديها أدلة على أن دول الغرب تحاول الحفاظ على تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) من أجل تغيير النظام.
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