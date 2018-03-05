وفد "الشورى السعودي" يبدأ زيارة إلى روسيا

وصل وفد من مجلس الشورى السعودي برئاسة مساعد رئيس المجلس، يحيى بن عبد الله الصمعان، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء عدد من اللقاءات الرسمية.

© Sputnik. Evgeny Biyatov وفد مجلس الشورى السعودي يزور موسكو في مارس

موسكو — سبوتنيك . وبحسب مصدر في السفارة السعودية، فإن الوفد "أجرى اليوم عددا من اللقاءات، بدأت في الخارجية الروسية، والتقى بعدها بوزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بوصفه رئيس اللجنة المشتركة بين البلدين، زار بعدها وزارة التعليم العالي والتقى بنائب وزير التعليم بافل زينكوفيتش"

وأضاف المصدر بأن الوفد "زار جامع موسكو، والتقى مع قيادة مجلس المفتيين في روسيا".

وأوضح المصدر أنه "من المقرر غدا، أن يقوم الوفد بزيارة إلى مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، يجري خلالها مباحثات مع نائب رئيس مجلس الاتحاد ايلياس اوماخانوف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس قسطنطين كوساتشيوف، كما يلتقي برئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو"

هذا ويضم الوفد السعودي، إضافة إلى مساعد رئيس مجلس الشورى، يحيى بن عبد الله الصمعان، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية، فايز بن عبد الله الشهري، وعددا من أعضاء المجلس.