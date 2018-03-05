مركز المصالحة الروسي: القافلة الإنسانية التابعة لـ"الهلال الأحمر" تعود من الغوطة الشرقية

أعلن الناطق باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أن القافلة الإنسانية التابعة لـ"الهلال الأحمر" التي دخلت اليوم إلى الغوطة الشرقية، عادت من هناك.

© Sputnik. Mohammad Maarouf وصول قافلة المساعدات الإنسانية المتوجهة للغوطة الشرقية إلى مخيم الوافدين

دمشق — سبوتنيك . وقال زولوتوخين للصحفيين: "قافلة الهلال الأحمر بدأت بالتحرك من الغوطة الشرقية في الساعة 21:25". وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن قافلة الهلال الأحمر بمساعدة المركز دخلت إلى مدينة دوما في ريف دمشق.

وأوضح أن المسلحين أوقفوا القافلة مدة ساعة ونصف في "المنطقة الرمادية" بين مخيم الوافدين والغوطة الشرقية، لكن بعد جهود من مركز المصالحة، تم التوصل إلى اتفاق للسماح للقافلة بالمرور.

وسبق للمركز أن نقل عن العسكريين السوريين، أن المسلحين وعدوا بالإفراج عن السكان المسالمين مقابل الحصول على المساعدات الإنسانية. ويذكر أن الهدنة الإنسانية السابعة في الغوطة الشرقية، قد بدأت في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت دمشق (07:00 غرينتش) واستمرت حتى الساعة 14:00 (12:00 غرينتش).

وضمت القافلة الإنسانية 45 شاحنة ومستشفى متنقل وقد غادرت مخيم الوافدين بعد ظهر اليوم، وهي تقل المواد الغذائية والأدوية والضروريات الأساسية، ويقوم المركز الروسي للمصالحة بالتنسيق بين الأطراف المتحاربة لضمان مرور القافلة وعملية تسليم المساعدات.