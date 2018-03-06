مقاتلة جديدة تدخل الخدمة في روسيا رسميا

دخلت مقاتلة "سو-30إس إم" الخدمة في القوات الجوية الروسية رسمياً بموجب أمر الرئيس الروسي الصادر في 12 يناير/كانون الثاني 2018.

أعلنت ذلك جريدة "فيمبيل" لسان حال شركة "فيمبيل"، مشيرة إلى أن شركة "فيمبيل" أنتجت صاروخاً لهذه الطائرة، وهو صاروخ موجه من نوع "جو — جو" بمدى 110 كيلومترات بإمكانه أن يخفي نفسه عن وسائط التشويش الإلكتروني.

وخصص الصاروخ المسمى باختصار "إر في في-إس دي" لتدمير الطائرات المعادية والصواريخ التي تطير بسرعة تصل إلى 4 ماخ (أي أربعة أضعاف سرعة الصوت).

وصُمّمت طائرة "سو-30إس إم" لتحقيق السيطرة في الجو. وبالإضافة إلى المعارك الجوية يمكن استخدامها لتوجيه الصواريخ التي تطلقها الطائرات الأخرى بواسطة رادارها القوي "بارس".

وأظهرت المعارك التدريبية تفوًّق مقاتلة "سو-30إس إم" على مقاتلتي "إف-15" وإف-16" الأمريكيتين ومقاتلة "يوروفايتر تايفون" البريطانية.

وقد تسلمت القوات الروسية 180 طائرة من طراز "سو-30إس إم".

ودخلت طائرات من هذا الطراز الخدمة في حوالي 10 دول أخرى أيضا.

وأنتجت روسيا أكثر من 600 طائرة من طراز "سو-30إس إم" قبل حلول عام 2018.