الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف لاجئ عادوا إلى حلب بمساعدة مركز المصالحة الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا خلال الفترة الأخيرة إلى حلب بمساعدة مركز المصالحة الروسي.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin الدفاع الروسية: مسلحو الغوطة تعهدوا بالسماح للمدنيين بالمغادرة مقابل دخول مساعدات

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: "تم توفير الوصول الآمن لأكثر من 1000 عائلة سورية إلى حلب والعودة إلى ديارهم في منطقة خفض التصعيد "إدلب". وخلال الفترة الأخيرة، عاد إلى حلب بمساعدة مركز المصالحة الروسي حوالي 200 ألف شخص".

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن حوالي 20 ألف مدني عادوا إلى المناطق المحررة من الإرهابيين في محافظة دير الزور.

وجاء في البيان: "بمساعدة مركز المصالحة الروسي، عاد إلى المراكز السكنية في محافظة دير الزور حوالي 20 ألف مدني".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مدينة الرقة ومخيم الركبان هما المنطقتين الوحيدتين في سوريا، حيث يتم تجاهل قرار مجلس الأمن الدولى بشأن الهدنة.

وقالت في بيانها:

"المنطقتان الوحيدتان في سوريا حيث يتم تجاهل قرار مجلس الأمن 2401 بشكل كامل ولا تقدم أي مساعدة للسكان، هما المنطقتين اللتين تسيطر عليهما الولايات المتحدة: الرقة ومخيم الركبان في منطقة التنف المحتلة من قبل القوات الأمريكية".

وأضاف البيان أن موسكو تدعو واشنطن إلى عدم عرقلة وصول المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة إلى الرقة ومخيم الركبان للوقوف على الوضع هناك.

وشدد البيان: "ندعو الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها في إطار قرار 2401، وعدم عرقلة الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها من قبل المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة لتقييم مدى خطورة الحالة الإنسانية واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير المساعدة اللازمة للسكان المدنيين".