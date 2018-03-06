الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف لاجئ عادوا إلى حلب بمساعدة مركز المصالحة الروسي

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن حوالي 20 ألف مدني عادوا إلى المناطق المحررة من الإرهابيين في محافظة دير الزور.
وجاء في البيان: "بمساعدة مركز المصالحة الروسي، عاد إلى المراكز السكنية في محافظة دير الزور حوالي 20 ألف مدني".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مدينة الرقة ومخيم الركبان هما المنطقتين الوحيدتين في سوريا، حيث يتم تجاهل قرار مجلس الأمن الدولى بشأن الهدنة.
وقالت في بيانها:
"المنطقتان الوحيدتان في سوريا حيث يتم تجاهل قرار مجلس الأمن 2401 بشكل كامل ولا تقدم أي مساعدة للسكان، هما المنطقتين اللتين تسيطر عليهما الولايات المتحدة: الرقة ومخيم الركبان في منطقة التنف المحتلة من قبل القوات الأمريكية".
وأضاف البيان أن موسكو تدعو واشنطن إلى عدم عرقلة وصول المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة إلى الرقة ومخيم الركبان للوقوف على الوضع هناك.
وشدد البيان: "ندعو الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها في إطار قرار 2401، وعدم عرقلة الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها من قبل المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة لتقييم مدى خطورة الحالة الإنسانية واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير المساعدة اللازمة للسكان المدنيين".
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