الخارجية الروسية: موسكو تواصل دعمها لتعزيز الحوار بين الكوريتين

© REUTERS/ KCNA الكوريتان تتفقان على عقد قمة رئاسية في أبريل المقبل

موسكو- سبوتنيك . وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه خلال اجتماع مع النائب في الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا تشونغ دونغ يون، والذي يرأس مجموعة النواب، بشأن السلام والتعاون في شمال شرق آسيا: "أكد نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغيلوف، عزم الجانب الروسي على المساعدة في تعزيز الحوار بين الكوريتين الجنوبية والشمالية وتوسيعه وتعميقه، بما في ذلك المجال الاقتصادي".

وأضاف البيان:"تم نقاش الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وشدد الجانبان على أن عملية تسوية الوضع في المنطقة، ينبغي أن تكون حصرا سياسية ودبلوماسية، ولا يمكن إحراز تقدم مطرد فيها إلا من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية".

وكانت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أبدتا، في وقت سابق اليوم الثلاثاء 6 مارس/ آذار، رغبتهما في عقد قمة بين الرئيسين في أبريل/ نيسان المقبل.