شويغو: الأسلحة التي تحدث عنها الرئيس ستسلم إلى القوات المسلحة في الموعد المقرر

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغى شويغو، اليوم الثلاثاء 6 مارس/ آذار، أن تطوير وتسليم أنظمة الأسلحة الحديثة التي أعلن عنها الرئيس بوتين سيتمان في الموعد المقرر.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev بوتين يعرض أسلحة جديدة لا مثيل لها في العالم (فيديو)

موسكو — سبوتنيك . وقال شويغو، خلال اجتماع عبر الهاتف إن الرئيس عرض خلال الرسالة الموجهة إلى الجمعية الاتحادية، عددا من أحدث ما في مجمع صناعة الدفاع.

وتابع شويغو إلى أن بعض العينات الفردية قد سلمت بالفعل للقوات، مؤكدا أن جميع الخطط المقررة ستتم في مواعيدها.

وأضاف شويغو أن روسيا لديها جيش حديث ومتكامل، وأن القائد الأعلى يقدر تعزيز القوات المسلحة وقدراتها الدفاعية.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن خلال توجيه رسالته إلى الجمعية الفدرالية في 1 مارس/ آذار، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخي والدفاع الجوي.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أشرف شخصيا على تطوير نموذج السلاح الذي تحدث عنه اليوم خلال رسالته إلى الجمعية الفدرالية الروسية.

وأكد بوتين أن نظام الدفاع الجوي "كينجال" الذي تفوق سرعته بأضعاف سرعة الصوت، عبر بنجاح مرحلة الاختبارات، وبدأ في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتنفيذ مهمة قتالية تجريبية على الأرض في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية.