موسكو تدعو السلطات البريطانية لإطلاعها على الوضع حول حادث سالزبوري

دعت السفارة الروسية لدى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، السلطات البريطانية لإبلاغ الجانب الروسي بالوضع حول تسمم شخصين في سالزبوري.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان المكتب الصحفي للسفارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "يجب على السلطات البريطانية والأجهزة الأمنية التدخل بشكل عاجل وإبلاغ السفارة الروسية والمجتمع البريطاني حول حقيقة ما جرى من أجل وضع حد لمحاولات "شيطنة" روسيا. وقد توجهت السفارة، آخذة بالاعتبار ما تم طرحه أعلاه، إلى وزارة الخارجية البريطانية، للحصول على الإيضاحات الضرورية".

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy الأهداف الكامنة وراء المساعي الأمريكية لـ"شيطنة" روسيا

وأضاف البيان "حتى الآن، ليس لدى السفارة معلومات رسمية حول الحادث، سواء من قبل الشرطة أو غيرها من السلطات البريطانية، كما لم تقدم وزارة الخارجية البريطانية أية إشعارات بهذا الخصوص".

كما أكدت السفارة بأن الأخبار حول تخطيط الأجهزة الأمنية الروسية لحادث سالزبوري غير متطابقة مع الواقع.

وجاء في البيان: "الوضع القائم في المجال الإعلامي يتحول بسرعة إلى حملة جديدة معادية لروسيا…ما ينشر في وسائل الإعلام يخلق انطباعا بأن الأجهزة الأمنية الروسية خططت لهذا الحادث، لكن هذا لا يتطابق مع الواقع".

هذا وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض شخصين لحالة تسمم شديدة بمادة غير معروفة. وأفادت إذاعة "بي بي سي" نقلا عن مصادرها الخاصة، أن المتضرر هو عقيد سابق في الاستخبارات الروسية الخارجية يدعى سيرغي سكريبال ويبلغ من العمر 66 عاماً. وفي الوقت نفسه، لم تؤكد الشرطة رسميا هوية الضحايا.