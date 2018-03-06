مجلس الاتحاد الروسي: الطائرة المنكوبة في سوريا خضعت للفحص قبل الرحلة كما هو الحال دائما

أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فيكتور بونداريف، أن طائرة "آن-26" المنكوبة في سوريا خضعت للفحص قبل الرحلة، كما هو الحال دائما.

© Sputnik. Vitaliy Ankov الدفاع الروسية: مقتل 32 شخصا بتحطم طائرة نقل روسية أثناء هبوطها في حميميم بسوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال السيناتور: "من خلال تجربتي أستطيع أن أقول أن طائرة "آن-26" هي طائرة نقل عسكرية موثوق بها. لديها خصائص تقنية ممتازة. وقبل الإقلاع يجب عليها الخضوع للفحص".

وأضاف "سيجري تحقيق شامل بمأساة "آن —26" وسيتم الكشف عن جميع أسباب ما حدث، وإنني واثق من أنه سيتم اتخاذ كل إجراء ممكن لمنع تكرار مثل هذا الحادث".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن طائرة نقل روسية من طراز "آنتونوف-26" تحطمت أثناء هبوطها في مطار حميميم بسوريا، ووفق المعطيات الأخيرة، كان هناك 33 راكبا و6 من أعضاء الطاقم على متن الطائرة المنكوبة أثناء هبوطها في مطار حميميم. جميعهم من القوات المسلحة الروسية".

وتحطمت اليوم الثلاثاء طائرة نقل روسية من طراز "آن-26" أثناء هبوطها في مطار حميميم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "يوم 6 آذار/ مارس في الساعة 3 من بعد الظهر بتوقيت موسكو تحطمت الطائرة" مشيرة إلى أن سبب التحطم وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطلا فنيا.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طائرة "آن-26" اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ 500 متر.

وأضافت الوزارة أنه "وفقا للتقرير القادم من الموقع، لم يكن هناك تأثير بإطلاق ناري على الطائرة"، مؤكدة أن "لجنة وزارة الدفاع الروسية ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث".

وكشفت الدفاع الروسية أن الإدعاء العام العسكري فتح تحقيقا في حادثة تحطم طائرة النقل "آن-26" في حميميم.

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسلم تقرير وزير الدفاع عن تحطم طائرة النقل العسكرية "آن-26" في سوريا، مشيرا إلى أن الرئيس يقدم التعازي لذوي الضحايا.

وقال بيسكوف: "بوتين متواجد حاليا في زيارة عمل إلى إقليم سفيردلوفسك، وسمع هاتفيا تقرير شويغو حول تحطم طائرة "آن-26" بالقرب من حميميم".

وأضاف أن "الرئيس يعرب عن تعازيه لأقارب الضحايا، ولجميع طاقم وزارة الدفاع".