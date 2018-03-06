الدفاع الروسية: مقتل 27 ضابطا أحدهم لواء إثر تحطم طائرة "آن-26" في سوريا

ويذكر أن رئيس الطاقم كان طيارا من الدرجة الأولى، وحالة الطقس كانت سهلة.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت الدفاع الروسية، أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 33 راكبا و6 أعضاء الطاقم.
وقالت في بيان: "وفق المعطيات الأخيرة، كان هناك 33 راكبا و6 من أعضاء الطاقم على متن الطائرة المنكوبة أثناء هبوطها في مطار حميميم. جميعهم من القوات المسلحة الروسية".
وأوضحت الوزارة "وفقا للتقرير القادم من الموقع، لم يكن هناك تأثير بإطلاق ناري على الطائرة"، مؤكدة أن "لجنة وزارة الدفاع الروسية ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث".
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