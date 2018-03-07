الكرملين: إردوغان يعزي بوتين في ضحايا تحطم الطائرة "أن-26 " في سوريا

أعلنت الدائرة الصحفية في الكرملين، أن الرئيس رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي، أعرب عن تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية تحطم طائرة النقل العسكرية الروسية أن-26 في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "أعرب الرئيس التركي عن تعازيه في تحطم طائرة النقل العسكرية الروسية أن-26 في سوريا".

وأضاف البيان: "جرى مناقشة الوضع في الغوطة الشرقية في سياق تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401، وأشير إلى أهمية معالجة القضايا الإنسانية والحاجة إلى مواصلة حرب لا هوادة فيها ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة".

كما أبلغ رئيس تركيا بوتين حول سير عملية القوات المسلحة التركية في عفرين.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوار تناول قضايا موضوعات التعاون الثنائي، بما في ذلك تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة في قطاع الطاقة. كما اتفق الزعماء على استمرار الاتصالات في مختلف المستويات.