الجيش الروسي: لن تستطيع أي دولة في العالم صناعة مثيل لصواريخ "إسكندر"

أعلن قائد القوات البرية في الجيش الروسي، الفريق أول أوليغ ساليوكوف، أن صناعة مثيل لمنظومات الصواريخ التكتيكية "إسكندر-إم"، من قبل دول أجنبية غير ممكن قبل عام 2025.

موسكو — سبوتنيك. وقال ساليوكوف في مقابلة مع صحيفة القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" التي نشرت على موقعها، اليوم الأربعاء: "بشكل روتيني يستمر تطوير ألوية الصواريخ من النظام الصاروخي القديم" توتشكا-أو" لمنظومة صواريخ "إسكندر-إم" الحديثة. وقد سلمت أكثر من 10 ألوية حتى الأن".

© Sputnik. Grigoriy Sisoev بوتين يعرض أسلحة جديدة لا مثيل لها في العالم (فيديو)

وأشار القائد الروسي، أنه "وفقا لتوقعات المطورين، فإن إنشاء مثيل له من قبل الدول الأجنبية، ممكن، ولكن ليس قبل عام 2025".

وأضاف، "تعتبر هذه المنظومة سلاحا يتمتع بدرجة عالية من الدقة، فعالا، قادرا على إطلاق الصواريخ الباليستية والانسيابية على حد سواء، والتغلب على الأنظمة الدفاعية الصاروخية الحالية والمستقبلية".

يذكر أن منظومة "إسكندر-إم" الحديثة يمكنها ضرب أهداف على مسافات تصل إلى 500 كيلومتر بصواريخ ذات رؤوس مختلفة بما فيها النووية، عند درجات حرارة تتراوح بين 50 تحت الصفر إلى زائد 50 درجة مئوية. وهي عبارة عن منظومات من الصواريخ التكتيكية، مصممة لضرب الأهداف الصغيرة، والأهداف المتموضعة ضمن مساحات معينة، وتشمل قائمة أهداف هذه الصواريخ، مختلف أنظمة الإطلاق المتعددة للنيران، وأنظمة المدفعية البعيدة المدى، والطائرات، والمروحيات والمطارات، ومراكز قيادة الاتصالات.

وتنفذ روسيا منذ بضع سنوات برامج تطوير لأسلحتها ومنظوماتها الدفاعية في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية وزيادة حدة التوترات في العلاقات الدولية.