بوتين: العقوبات على روسيا طريقة غير قانونية للتنافس

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العقوبات الغربية على روسيا، بأنها طريقة غير قانونية للتنافس، ومحاولة لكبح القدرة الدفاعية لبلاده.

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko أردوغان يعزي بوتين في ضحايا تحطم الطائرة "أن-26 " في سوريا

موسكو —. وقال الرئيس في الفيلم الوثائقي الجديد "النظام العالمي 2018": "كما كان الأمر دائما في تاريخ بلادنا، كلما أصبحت روسيا دولة قوية، بدأ الذعر لدى شركائنا، وبدأت دائما محاولات كبح تطور البلاد. إنها مجرد طريقة للتنافس، طريقة غير قانونية، وغير عادلة لكن الأمر كذلك بالتحديد. ومحاولة لكبح تطوير القدرة الدفاعية لبلادنا".

كما أكد بوتين أن روسيا لا تمتلك قواتا نظامية في أوكرانيا.