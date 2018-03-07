بوتين: الاتفاقيات مع تركيا وإيران حول سوريا تعمل وفعالة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الاتفاقيات بين روسيا وإيران وتركيا حول سوريا تعمل، وأن الدول جلست إلى طاولة المفاوضات بغض النظر عن العلاقات القائمة بين دول المنطقة.

© Sputnik. Michael Klimentyev بوتين: العقوبات على روسيا طريقة غير قانونية للتنافس

موسكو —. وقال بوتين في فيلم "النظام العالمي 2018": "ماذا تعني الثقة؟ لدى كل دولة مصالحها، لدى روسيا، ولدى دول الشرق الأوسط، ولدى إيران، والسعودية، وتركيا، ومصر، وإسرائيل، والأردن، كما أن هناك مصالح اللاعبين الدوليين، كالولايات المتحدة، والصين، والهند. لدى روسيا أيضا مصالحها، وأول ما يجب القيام به هو التعامل باحترام مع مصالحهم، وتحقيق احترامهم لمصالحنا. إنها عملية صعبة".

وتابع الرئيس: "مهما كانت درجة صعوبة العلاقات بين دول المنطقة، إلا أننا جلسنا إلى طاولة واحدة مع تركيا وإيران ولعبنا دور ضامن الاتفاقيات، وهذه الاتفاقيات حول سوريا تعمل".