روسيا... تحقيق اختراق في مجال صناعة الدبابات

© Sputnik. Pavel Gerasimov دبابة روسية جديدة تخطف إعجاب الأجانب

وأبلغ ممثلو شركة "أورال فاغون زافود" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قيامه بزيارة إلى الشركة الروسية التي تنتج الدبابات والمدرعات الأخرى وعربات السكك الحديدية ويقع مصنعها في مدينة نيجني تاغيل، أن الشركة تبدأ خلال العام الحالي 2018 إنتاج الدبابة المطوَّرة من نوع "تي-90" المعروفة باسم "بروريف" (الاختراق)، ومدرعة دعم الدبابات المعروفة باسم "ترميناتور"، ومركبة قتالية معدلة من نوع "بي إم بي"، والدبابة المطورة من نوع "تي-80" المعروفة باسم "تي-80بي في".

ويشار إلى أن الدبابة "تي-90إم بروريف 3" تختلف اختلافا كبيرا عن الدبابة "تي-90"، وتجاري في جملة مواصفات الدبابة الروسية الحديثة الأخرى المعروفة باسم "أرماتا"، لكنها أرخص سعراً.

وتعتبر الدبابة "تي-90إم بروريف 3" تقنية نوعية جديدة. وتم تزويدها بنظام حديث لإدارة النيران.

ويستطيع مدفعها، وهو من عيار 125 ملم، استخدام كل أنواع الذخيرة الحديثة.

كما تم تزويدها بأحدث وسيلة حماية من المقذوفات المضادة.