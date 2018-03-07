تعليق بوتين على وصفه "بالشرير العالمي الرئيسي"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يتأثر بوصف الشرير العالمي الرئيسي، الذي يحاول الغرب وصفه به.

© Sputnik. Alexey Druzhinin بوتين يكشف موعد استخدام السلاح النووي وبأي حالات

رد بوتين على سؤال حول وصفه بالشرير العالمي الرئيسي، في مقابلة للفيلم الوثائقي "النظام العالمي 2018"، قائلا: "اسألوا الأشرار. هذا رأي المصادر الغربية، وليس كلها".

وأجاب بالنفي عما إذا كانت هذه الأوصاف تؤثر على معنوياته سلبيا.

وصرح بوتين: "لا. لقد اعتدت على ذلك. هناك معالم جيدة ومنارات جيدة. هذه المنارة — هي مصالح روسيا وشعبها. وإذا شعرت أني لم أحد عن الطريق، أني أسير في الطريق الصحيح، فكل ما تبقى لا يهمني".

وأكد بوتين إلى أن مثل هذه الأحاديث لا تشتت انتباهه عن المهام، التي يعتبرها الأهم بالنسبة لبلاده.