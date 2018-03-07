مستثمرون عرب يدعمون صانع مروحيات "الصياد الليلي"

باعت روسيا في العام الماضي 12 في المائة من أسهم الشركة المصنعة لطائرات الهليكوبتر (المروحيات) إلى مجموعة مستثمرين عرب.

وأكد رئيس شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر، أندريه بوغينسكي، في تصريح صحفي حديث، اهتمام الشركة بالتعاون مع المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية المنطقة التي تشهد تشغيل أكثر من 3000 مروحية مدنية وعسكرية 22 في المائة منها من إنتاج شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر.

وتسعى شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر إلى زيادة مبيعات الطائرات المدنية من خلال إنتاج ما هو جديد من مروحيات مدنية.

وذكر رئيس الشركة أن اللقاء الذي ضم ممثلي الشركة وممثلي المستثمرين العرب في العام الماضي تناول مناقشة إدخال المروحيات المدنية إلى سوق الشرق الأوسط.

وفي مجال الطائرات العسكرية تعد المروحية المعروفة باسم "الصياد الليلي" من أهم منتجات شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر.

وقال رئيس الشركة إنهم أدخلوا أخيرا تعديلات هامة على مروحية "مي-28 الصياد الليلي".

وتضمنت العملية التطويرية التي خضعت لها مروحيات "مي-28إن إم" تحصين غرفة القيادة ضد الإصابة بالأعيرة النارية الخارقة للدروع والقذائف، وتزويدها بنظام الإلكترونيات الجديد، وتركيب حاسوب القيادة الجديد، وتزويد المروحية بأجهزة متطورة للرؤية الليلية.