خبراء أجانب يصنفون ملعب "لوجنيكي" في موسكو كأفضل ملعب لعام 2017

اعتبر خبراء أجانب، اليوم الأربعاء، استاد موسكو "لوجنيكي"، أفضل ملعب لعام 2017، حسب ما أوردته بوابة "ستاديومبدب. كوم".

© Sputnik. Grigory Sysoev ميسي ينهال بالمديح على ملعب "لوجنيكي"

موسكو — سبوتنيك . وكان ملعبا "لوجنيكي" و"سان بطرسبورغ"، اللذان يستضيفان كأس العالم لعام 2018، قد أدرجا في وقت سابق في القائمة المختصرة لـ10 استادات، اختارتهما مجموعة من خمسة خبراء في هذا المجال، يمثلون على وجه الخصوص، بريطانيا، تركيا وبولندا.

ويشار إلى أن ملعب العاصمة الروسية، حصل على تقييم نهائي قدره 78.4 في المئة، منها 30 في المئة للهندسة المعمارية (الحد الأقصى 40 في المئة)، للوظائف — 31.6 في المئة — (الحد الأقصى 40 في المئة)، للابتكارات 16.8 في المئة (الحد الأقصى 20 في المئة).

قالت عضو لجنة التحكيم ماريا سيبينسكايا مالاشينسكايا: "إن الحجم والأهمية التاريخية لملعب "لوجنيكي"، وضعا تحديا جديا أمام واضعي مشروع إعادة الإعمار. ويعتبر الاستاد وسينظر إليه، باعتباره موقعا سياحيا هاما في المدينة".

وجاء في المرتبة الثانية ملعب نانتير (فرنسا، 72.4 في المئة)، والثالث — ملعب أتلانتا (الولايات المتحدة ، 71.2 في المئة).

وافتتح ملعب "لوجنيكي" في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، بعد إعادة إعماره، بمباراة ودية بين منتخبي روسيا والأرجنتين لكرة القدم.