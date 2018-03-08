هبوط طائرة ركاب روسية اضطراريا بسبب تدخين راكب

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أن طائرة ركاب كانت تنفذ رحلة نالتشيك - موسكو هبطت بشكل اضطراري في مطار مدينة فولغوغراد بسبب تدخين راكب على متنها.

موسكو — سبوتنيك . وقالت المتحدثة للصحفيين "تلقت إدارة الشرطة بمطار فولغوغراد معلومات حول ضرورة صعود رجال الشرطة على متن طائرة متوجهة من نالتشيك إلى موسكو ونفذت هبوطا اضطراريا، وبعد صعود رجال الشرطة على متن الطائرة اتضح أن قائد الطائرة رفض مواصلة رحلة راكب من مواليد العام 1984 كان يدخن على متن الطائرة".

وأضافت أنه تم نقل الراكب إلى قسم الشرطة ووجه بحقه تهم بارتكاب جريمتين إداريتين هما "عدم امتثال الأشخاص على متن الطائرة للأوامر القانونية لقائد الطائرة" و "انتهاك حظر التدخين المنصوص عليه في القانون الفدرالي في بعض المناطق وفي المباني والمرافق".