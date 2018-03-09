اجتماع لافروف وتيلرسون في أديس أبابا "لم يعقد"

ذكر مصدر في الوفد الروسي، اليوم الجمعة 9 مارس/آذار، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لم يلتق مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، خلال زيارته إلى إثيوبيا.

© Sputnik. Sergey Guneev تيلرسون لا يستبعد عقد اجتماع مع لافروف في إثيوبيا

أديس أبابا — سبوتنيك . ووصل لافروف إلى إثيوبيا مساء الخميس، في إطار جولته الأفريقية، ويقوم تيلرسون أيضا بزيارة رسمية إلى البلاد، كجزء ممن رحلته إلى القارة السمراء، ووفقا للسفارة الروسية في الولايات المتحدة، الدبلوماسيون ظلوا في نفس الفندق تقريبا.

وقال المصدر من الوفد الروسي للصحفيين إنه "لم يعقد أي اجتماع".

وذكر، سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو اقترحت عقد اجتماع بين وزيري الخارجية، وبعد ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، إن واشنطن لم تتلق أي طلب بهذا الشأن.