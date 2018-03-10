بريطانيا تناقش قضية العقيد السابق بالاستخبارات الروسية

© Sputnik. Pavel Lisitsin مجلس الدوما يرد على تصريحات البنتاغون حول إمكانية تدمير روسيا

لندن — سبوتنيك . وقالت المتحدثة باسم اللجنة الاستثنائية كوبرا، لوكالة "سبوتنيك" الجمعة: "سيعقد الاجتماع غدا بعد الظهر"، ورفضت المتحدثة الحديث عن تفاصيل التحقيق.

وأعلنت شرطة سكوتلاند يارد، في وقت سابق، تولي جهاز مكافحة الإرهاب البريطاني التحقيق في قضية تسمم رجل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبوري بمقاطعة يلتشير.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مصادر خاصة، قولها "نقل العقيد السابق في الاستخبارات الروسية، سكريبال، إلى مستشفى في بريطانيا بسبب تعرضه لتسمم بمادة غير معروفة في مركز تجاري بمدينة سالزبوري في بريطانيا".

يذكر أنه حُكم على سكريبال في عام 2006 في روسيا، بالسجن لمدة 13 عاماً بتهمة التجسس، واعترف بتجنيده خلال عمله في الاستخبارات الروسية، في منتصف تسعينيات القرن الماضي، من قبل الاستخبارات البريطانية، التي نقل لها معلومات تعد من أسرار الدولة.

وفي العام 2010 أصدر الرئيس الروسي وقتذاك، دميتري ميدفيديف، عفوا عن سكريبال بعد الحكم عليه، وجرت مبادلته مع محكومين اثنين آخرين، مقابل 10 مواطنين روس، كانت تحتجزهم السلطات الأمريكية.