بوتين: روسيا لا تبرر التدخل في الانتخابات ولا تفعل ذلك

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة 9 مارس/آذار، إن روسيا لا تبرر التدخل في الانتخابات الأمريكية ولا تفعل ذلك.

© Sputnik. Sergey Guneev بوتين لا يستبعد محاكمة مواطني روسيا المتهمين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك . وقال بوتين في مقابلة مع قناة "ان.بي.سي" الأمريكية:

لا، نحن لا نشجع ولا نطلب القيام بذلك.

ولم يستبعد الرئيس الروسي، في الوقت ذاته، قيام بعض الأفراد باستخدام أدوات معينة في بلدان أخرى وإرسال معلومات ذات صلة من فرنسا أو ألمانيا أو آسيا أو حتى روسيا، لكن هذا لا علاقة له بالسلطات الروسية.

وأجاب بوتين في معرض رده على سؤال للصحفية ميغان كيلي ، " أذن هؤلاء ليسوا روس " مشيرة إلى أولئك الذين، وفقا للمخابرات الأمريكية ، تدخلوا في الانتخابات الأمريكية ، قائلا:

حسنا، روس، لكنهم لم يكونوا مسؤولين حكوميين، الروس 146 مليون نسمة.

وكان بوتين قد صرح في وقت سابق بأن الروس، الذين تتهمهم الولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات، لا يمثلون الحكومة الروسية.

وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ "تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016، كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر.

وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات، بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".