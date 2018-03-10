بوتين يدعو الغرب للتحقيق في الهجمات على المدنيين في الموصل و الرقة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية للتحقيق في الهجمات على المدنيين من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في كل من مدينتي الموصل العراقية و الرقة السورية بعد تحريرهما من "داعش".

© Sputnik. Aleksey Druzhinin بوتين: روسيا لا تبرر التدخل في الانتخابات ولا تفعل ذلك

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع شبكة "ان.بي.سي" الأمريكية، الدول الغربية الى القيام بفتح تحقيق حول مهاجمة قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية

للمدنيين في كل من مدينتي الموصل العراقية و الرقة السورية بعد تحريرهما من التنظيمات الإرهابية و "داعش".

قائلا:" انظر الى مدينة الموصل دمروا كل شيء، كذلك الأمر في مدينة الرقة، وحتى الآن يوجد هناك جثث تحت الأنقاض ولم تدفن، انتم لاتريدون ان تتذكروا ذلك".

وتابع بوتين قائلا:" فيما يتعلق بهذه الجريمة، يجب أن تدفنوا تلك الجثث الموجودة تحت الأنقاض نتيجة لقصفكم العشوائي للمناطق السكنية و فتح تحقيق في هذا الأمر".