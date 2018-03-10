إلى أين ينظر "ساتان"

حصلت المفاجأة غير المتوقعة عندما عرض الرئيس الروسي للعالم أسلحة استراتيجية جديدة.

وتلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 1 مارس/آذار رسالته السنوية الجديدة إلى البرلمان.

ولم يكن متوقعا أن تحتوي رسالة الرئيس الروسي الجديدة إلى برلمان البلاد على ما يفجّر المفاجأة، لكن حصلت المفاجأة غير المتوقعة هذه المرة عندما عرض بوتين للعالم أصنافاً جديدة من السلاح الاستراتيجي.

ومن بين أصناف السلاح الاستراتيجي الجديدة التي كشف الرئيس الروسي عن وجودها الصاروخ البالستي العابر للقارات المعروف باسم "سارمات" (أو "ساتان 2" بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي).

واعتبرت وسائل إعلام صينية أن صاروخ "سارمات" يمثل الوسيلة الرادعة التي تمنع قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالسبق في توجه الضربة الصاروخية لأن مَن يملك هذا الصاروخ يستطيع القيام برد خارقا الدرع الصاروخي الأمريكي.

ومن المتوقع أن يصل صاروخ "سارمات" إلى خط الإنتاج الصناعي في وقت قريب بعد ان يجتاز بضعة اختبارات.

وقال موقع إخباري صيني إن دور صاروخ "ساتان" ضمان استقلال وسيادة روسيا.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع مواكبة التطور المطرد للتكنولوجيا العسكرية الروسية.