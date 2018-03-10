سلاح فعال للدفاع الجوي يتجاوز كثيرا سرعة الصوت

وباشرت روسيا العمل في مشروع صنع صواريخ تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت للنظام الصاروخي المدفعي المضاد للأهداف الجوية "بانتسير" حسبما أشار مصدر في مجمع الصناعات العسكرية.

وبالإضافة إلى تزويد "بانتسير" بالصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت تشمل عملية تطويره زيادة مداه ليصل إلى 50 — 60 كيلومترا.

وخصص نظام "بانتسير" لحماية المنشآت المدنية والعسكرية بما فيها أنظمة صواريخ الدفاع الجوي البعيدة المدى، من كل وسائل الهجوم الجوي المتوفرة حاليا ومستقبلا. كما يستطيع "بانتسير" حماية المنشآت من التهديدات الآتية من الأرض والبحر.

وذكرت جريدة إلكترونية روسية أن خبراء عسكريين أمريكيين وصفوا "بانتسير" بأنه واحدة من وسائل الدفاع الجوي الأكثر فعالية والتي لا يوجد مثيل لها في الولايات المتحدة الأمريكية.