الخيول المنغولية تدخل برلين إلى جانب دبابات الجيش الروسي

كانت منغوليا أول دولة تعلن تأييدها لروسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة بعدما اعتدت عليها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكرت مجلة روسية أن منغوليا أعلنت تأييدها للاتحاد السوفيتي في يوم 22 يونيو/حزيران 1941 وهو اليوم الذي اعتدت ألمانيا فيه على الاتحاد السوفيتي.

وقدمت منغوليا دعما كبيرا للاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية تمثل أحد أهم أشكاله في تسليم 500000 حصان إلى الاتحاد السوفيتي.

وأرسلت منغوليا كميات كبيرة من الصوف وفرو الضأن إلى الاتحاد السوفيتي لصنع الملابس لضباط وجنود الجيش الأحمر السوفيتي.

كما أرسلت منغوليا كميات كبيرة من المواد الغذائية إلى الاتحاد السوفيتي.

كما أتت تبرعات مالية من منغوليا إلى روسيا لصنع الطائرات والدبابات.

وتطوع ألوف المنغوليين للقتال ضمن صفوف الجيش الأحمر.

وأعرب قادة الجيش السوفيتي عن تقديرهم للمساعدة التي قدمها الشعبي المنغولي. وأشار الجنرال بلييف إلى "أن الحصان المنغولي وصل إلى برلين (عاصمة ألمانيا) إلى جانب الدبابة السوفيتية".