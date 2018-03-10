مزايا طائرات "أورلان" تدهش الخبراء

تستعين كل الجيوش المعاصرة بالطائرات المسيّرة عن بعد بدون طيار.

ويمتلك الجيش الروسي، مثلا، أكثر من ألف طائرة مسيّرة من نوع "أورلان".

© Sputnik. Evgeniy Bijatov طائرات "أورلان" تؤدي مهمتها في سوريا

وذكرت قناة "زفيزدا" إحدى قنوات التلفزيون الروسي، أن مشغِّل طائرة "أورلان" يمكن أن يكون موجودا على مسافة 100 كيلومتر من موقع إطلاقها.

وتستطيع طائرة "أورلان" الصعود إلى علو 7 كيلومترات لتحلق هناك خلال ما يزيد على 10 ساعات متواصلة.

وتستطيع طائرة "أورلان" القيام بمهام شتى منها تدمير أو تعطيل إلكترونيات القوات المعادية.

وتُسند للطائرات بدون طيار، عادة، مهمة الاستطلاع.

وأنتج صنّاع طائرات "أورلان" أخيرا طائرة جديدة وبدأوا يختبرونها.

وتتمتع الطائرة الجديدة من نوع "أورلان" بميزة في غاية الأهمية بالنسبة لطائرات الاستطلاع إذ أن محركها لا يصدر الضجيج المسموع.

وقال رئيس مصممي طائرات "أورلان"، رومان إيفانوف، للصحفيين إنهم اطلعوا على التقارير الأمريكية التي كشفت أن مواصفات طائرات "أورلان" أدهشت وأذهلت الخبراء الأمريكيين.