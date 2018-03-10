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    السياح الروس لدى وصولهم المنتجعات السياحية في تركيا

    وزيرة السياحة التونسية: نتوقع وصول 600 ألف سائح روسي هذا العام

    © AFP 2018/ IHLAS NEWS AGENCY
    روسيا
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    قالت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي الرقيق، إن تونس تنتظر وصول 600 ألف سائح روسي خلال العام الجاري 2018، بحسب تفاهمات قائمة مع الجانب الروسي.

    محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله في 23 فبراير / شباط 2018
    © Sputnik. AHAMED BADR
    محافظ البحر الأحمر: ننتظر السياح الروس ونسعى لاستضافة "سيمبوزيوم ٢٠١٩"
    تونس — سبوتنيك. وقالت اللومي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماع حول تطوير السياحة، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشركاء الروس العاملين في مجال السياحة، ستسمح لتونس باستقبال 600 ألف سائح روسي هذه السنة".

    وأوضحت اللومي أن "السوق الروسية سوق مهم بالنسبة لتونس، خاصة وأن السائحين الروس ظلوا يزورون تونس حتى خلال الفترات العصيبة التي مر بها قطاع السياحة"، مشيرة إلى أن "هذا أمر مهم لأننا لاحظنا تفهما كبيرا من الجانب الروسي للوضع في تونس، واستعدادا كبيرا للمساعدة في إبقاء السوق السياحة مفتوحا بين البلدين".

    وأضافت الوزيرة أن "الانطباع الإيجابي والأسعار المعقولة بالنسبة للسائح الروسي، خاصة بعد تحسن الخدمات والمرافق والوضع الأمني المستقر جدا، كلها عوامل ساهمت في تدفق السياح الروس على تونس"، مشيرة إلى أن تونس تسعى لاستعادة السوق السياحية الأوربية والروسية وتوسيع مجال جذب سائحين من مناطق أخرى جديدة، خاصة من الصين التي بدأ تدفق السائحين منها خلال الأشهر الأخيرة.

    وكانت الوزيرة قد التقت، أمس، برئيس شركة " تي او اي " العالمية فريدريك جونسون، ورئيس مجموعة توماس كوك، بوتف فانخوسر، في أول زيارة لهما إلى تونس بعد انقطاع دام عامين، منذ الهجوم الإرهابي الدامي على منتجع سياحي بمدينة سوسة أسفر عن مقتل عشرات السياح، أغلبهم بريطانيين.

    واعتبرت الوزيرة أن هذه الشخصيات، هي من أبرز الشخصيات العالمية في مجال السياحة والسفر، إذ تسيطر شركاتهما على 80%من مجموع السياحة الأوروبية.

    وتسعى تونس لاستقطاب 10 ملايين سائح في الموسم الحالي حتى نهاية السنة الجارية 2018، لتعويض التراجع خلال المواسم السياحية الأخيرة، بفعل الهجمات الإرهابية التي شهدتها، خاصة الهجوم على متحف باردو وسط العاصمة في آذار/ مارس 2015 والهجوم على منتجع سوسة في يونيو/ حزيران 2015، والتفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس السنة.

    وبحسب إحصائيات سابقة صادرة عن وزارة السياحة التونسية، فقد بلغ عدد السائحين البريطانيين الذين زاروا تونس العام الماضي 2017، 8900 سائح بزيادة عن العام 2016 الذي سجل سبعة آلاف سائح.

    انظر أيضا:

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    أخبار روسيا, أخبار تونس, سياح روس, سياحة, وزارة السياحة التونسية, وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي الرقيق, تونس
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