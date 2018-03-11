الدفاع الروسية: "ميغ-31" نفذت بنجاح تدريبا قتاليا باستخدام صاروخ "كينجال"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طاقم الطائرة "ميغ-31" من القوات الجوية الفضائية نفذ تدريبا قتاليا عمليا بإطلاق صاروخ خارق للصوت عالي الدقة من الأنظمة الصاروخية نوع "كينجال" (الخنجر)، وتم الإطلاق بشكل طبيعي، وقد أصاب الصاروخ الهدف المعين في الموقع.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "نفذ طاقم "ميغ-31" من القوات الجوية —الفضائية تدريبا عمليا قتاليا بإطلاق صاروخ خارق للصوت عالي الدقة من الأنظمة الصاروخية نوع "كينجال" في المنطقة المحددة".

© Sputnik. Vitaliy Ankov كشف سر "خنجر" بوتين

وأضاف البيان، "أقلعت المقاتلة الاعتراضية من مطار في المنطقة العسكرية الجنوبية في إطار تنفيذ مناوبة تجريبية-قتالية. وتم الإطلاق بشكل طبيعي، وقد أصاب الصاروخ الخارق للصوت الهدف المعين في الموقع".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه بفضل خصائص الطيران-الفنية العالية للطائرة "ميغ-31" ودقة الصاروخ البالستي الخارق للصوت، فإن الأنظمة الصاروخية من طراز "كينجال"، لا يوجد لها مثيل في العالم.

وأكدت الوزارة: "منذ بداية العام الجاري، وفقا لخطة التدريب القتالي نفذت طواقم منظومة الطائرات، التي تقوم بمهام تجريبية-قتالية أكثر من 250 طلعة، وتم إعداد طواقم الطيران للتأقلم على القتال بشكل كامل في الليل والنهار ومختلف الظروف الجوية الصعبة".

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز منظومة الدرع الصاروخية والدفاع الجوي.

وأكد بوتين، أن نظام الدفاع الجوي "كينجال" [خنجر] الذي تفوق سرعته سرعة الصوت والذي يمكنه ضرب الهدف عن بعد أكثر 2000 كلم، قد عبر بنجاح مرحلة الاختبارات وبدأ في 1 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتنفيذ مهام قتالية- تجريبية في مطارات المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية.