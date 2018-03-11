شاهد عملية تحييد الإرهابيين من قبل الأمن الفدرالي الروسي

انتشر فيديو لعملية قام بها الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأحد، حيث منع هجمة إرهابية من قبل أعضاء خلية إرهابية في منطقة ساراتوف الروسية.

وجاء في بيان الهيئة "منع الأمن الفدرالي الروسي هجمة إرهابية مخططة من قبل أعضاء خلية إرهابية سرية في منطقة ساراتوف".

وفقاً للبيان، في 11 آذار/ مارس 2018، أثناء محاولة إلقاء القبض على السيارة المجرمين، أبدى المجرمون مقاومة مسلحة ضد عناصر الهيئات الأمنية، وتمت تصفيتهم خلال الاشتباك.

ويشار إلى أنه خلال تفتيش مكان الحادث، تم العثور على الأسلحة المستخدمة من قبل الإرهابيين، وهي مسدسات، وقنبلة يدوية من صناعة يدوية، وأيضاً عبوة ناسفة بقوة مكافئة لحوالي ثلاثة كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" مزودة بشظايا زجاج.